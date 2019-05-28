Девятиклассники Югры сдали экзамен по русскому языку

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-28T14:00:23+03:00

Для получения аттестата им необходимо сдать четыре предмета

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Более 18,9 тысяч девятиклассников школ Ханты-Мансийского автономного округа сдали сегодня, 28 мая, обязательный основной государственный экзамен по русскому языку.

По информации департамента здравоохранения Югры, для проведения экзамена задействованы 187 пунктов проведения экзаменов.

На выполнение экзаменационной работы школьникам отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Для получения аттестата выпускникам девятых классов необходимо сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два предмета по выбору.

Результаты выпускники смогут узнать не ранее чем, через две недели. Добавим, что основной период ГИА-9 пройдет в Югре с 24 мая по 2 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU