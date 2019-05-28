СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-28T13:52:21+03:00

Спасатели призывают югорчан выйти на уборку у водоёмов. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Отсутствие битого стекла и твердого мусора убережет от травм во время отдыха

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Жители Пыть-Яха и вместе с сотрудниками МЧС вышли на очистку береговой линии городского карьера, расположенного в пятом микрорайоне.

Во время ежегодной акции «Чистый берег» горожане собрали практически 40 кубометров мусора – бутылок, пакетов, коробок, сухих веток, бытового мусора.

- Мы призываем всех, кто заботится о природе, настоящем и будущем своих детей, помочь навести чистоту и порядок у наших водоемов, - прокомментировал заместитель начальника 84 Пожарно-спасательной части Денис Фукс. – Чистота у водоемов важна не только с эстетической точки зрения. Городской карьер – излюбленное место отдыха жителей Пыть-Яха. И важно, чтобы отдых горожан был максимально безопасным.

Спасатели уверены, что отсутствие битого стекла и твердого мусора убережет от травм во время отдыха не только взрослых, но, в первую очередь, детей. Вместе с тем, мусор может способствовать и распространению природных пожаров.

Участники акции «освободили» от мусора порядка 200 метров береговой линии. Теперь жители города могут приходить на чистый берег карьера и приятно проводить время.

Напомним, что мероприятия по очистке прибрежных полос стартовали 27 мая во всех муниципальных образованиях Ханты-Мансийского округа и направлены на улучшение санитарного состояния и повышения уровня безопасности территорий, прилегающих к водоёмам.

ИСТОЧНИК KP.RU