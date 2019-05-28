2019-05-28T13:52:21+03:00
Общество

Спасатели призывают югорчан выйти на уборку у водоёмов

Отсутствие битого стекла и твердого мусора убережет от травм во время отдыха
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Спасатели призывают югорчан выйти на уборку у водоёмов. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреСпасатели призывают югорчан выйти на уборку у водоёмов. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Жители Пыть-Яха и вместе с сотрудниками МЧС вышли на очистку береговой линии городского карьера, расположенного в пятом микрорайоне.

Во время ежегодной акции «Чистый берег» горожане собрали практически 40 кубометров мусора – бутылок, пакетов, коробок, сухих веток, бытового мусора.

- Мы призываем всех, кто заботится о природе, настоящем и будущем своих детей, помочь навести чистоту и порядок у наших водоемов, - прокомментировал заместитель начальника 84 Пожарно-спасательной части Денис Фукс. – Чистота у водоемов важна не только с эстетической точки зрения. Городской карьер – излюбленное место отдыха жителей Пыть-Яха. И важно, чтобы отдых горожан был максимально безопасным.

Спасатели уверены, что отсутствие битого стекла и твердого мусора убережет от травм во время отдыха не только взрослых, но, в первую очередь, детей. Вместе с тем, мусор может способствовать и распространению природных пожаров.

Участники акции «освободили» от мусора порядка 200 метров береговой линии. Теперь жители города могут приходить на чистый берег карьера и приятно проводить время.

Напомним, что мероприятия по очистке прибрежных полос стартовали 27 мая во всех муниципальных образованиях Ханты-Мансийского округа и направлены на улучшение санитарного состояния и повышения уровня безопасности территорий, прилегающих к водоёмам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчан приглашают на праздник народов манси в Торум Маа
Следователи опубликовали фотографии с осмотра места смертельного ДТП в Югре
Жители Югры задолжали за капремонт 55 миллионов рублей
В Ханты-Мансийске торговый центр «Небо» вновь открывается
В Сургуте спецоперация по спасению елей вызвала возмущение горожан
Проблему дольщиков Сургута губернатор Югры взяла под личный контроль
Девятиклассники Югры сдали экзамен по русскому языку
В Югре за неделю раскрыто три автоугона
В Когалыме сегодня появилась «Аллея выпускников»
В старую часть Нижневартовска протянут газопровод
В Сургуте задержан турагент-автоугонщик из Нефтеюганска
Победителями «Президентских игр» стали вартовчане
В Югре браконьер утопил ружьё в реке, чтобы не отдавать его инспекторам
В Югре полицейские проводят родительские собрания
В Нижневартовске стартует второй окружной фестиваль-праздник традиционных казачьих игр
В Югре школьники под эгидой ЮНЕСКО защитили экологические проекты
Югорчане могут принимать цифровое ТВ на смартфон
Кондинец прописал двух армян и стал уголовником
В Югре стало известно, кто будет ремонтировать дороги округа
Вартовчанина задержали за кражу аккумулятора с «пятёрки»