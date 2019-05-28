СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-28T13:36:19+03:00

В Когалыме сегодня появилась «Аллея выпускников». Фото с сайта администрации города Когалым

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Сегодня, 28 мая, выпускники одиннадцатых классов города Когалым в честь окончания школы провели акцию «Аллея выпускников». Более тридцати саженцев сирени ребята высадили в сквере «Фестивальный» по улице Привокзальная в левобережной части города.

Как сообщили в управлении образования администрации города Когалым, традиция высаживать деревья по случаю окончания школы насчитывает почти 10 лет и направлена на экологическое воспитание молодежи.

Кроме сирени ребята на самом видном месте посадили сибирскую ель, которая должна стать украшением сквера. Отметим, что саженцы были предоставлены управлением жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма. Как отметили его сотрудники, акция «Аллея выпускников» стала первым мероприятием по древонасаждению в череде запланированных на этот сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU