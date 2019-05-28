2019-05-28T13:11:39+03:00
Общество

В старую часть Нижневартовска протянут газопровод

Проект оценивается в 150 миллионов рублей
Алена Кульмухаметова
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В старую часть города Нижневартовск протянут газопровод. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ старую часть города Нижневартовск протянут газопровод. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске продолжается работа по развитию старой части города. Один из приоритетных вопросов для властей муниципалитета - газоснабжение данной территории.

Как сообщили в городской администрации, в настоящее время для выполнения работ разработана проектно-сметная документация. Получена государственная экспертиза, результаты инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

В 2020 году на строительство первой очереди ветки газоснабжения под индивидуальную жилую застройку планируется направить 40 миллионов рублей.

Добавим, полная стоимость проект оценивается в 150 миллионов рублей. Сейчас власти города также изучают возможность строительства объектов газоснабжения с привлечением внебюджетных источников, в том числе и в рамках концессионного соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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