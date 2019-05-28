2019-05-28T12:54:30+03:00
Происшествия

В Сургуте задержан турагент-автоугонщик из Нефтеюганска

Мужчина воспользовался доверием водителя
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте задержан турагент-автоугонщик из Нефтеюганска. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте задержан турагент-автоугонщик из Нефтеюганска. Фото с сайта pixabay.com
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Попутчик оставил водителя без автомобиля. воспользовавшись временной остановкой. Накануне в дежурную часть полиции Сургута поступило заявление от жителя 27-летнего Нефтеюганска по факту угона автомобиля.

Как пояснил пострадавший, он подвозил ранее не знакомого мужчину до Сургута и по дороге решил заехать в магазин. Остановившись возле одного из жилых домов, молодой человек вышел из автомобиля, оставив ключи в замке зажигания. Попутчик также остался в машине. Вернувшись, потерпевший обнаружил отсутствие «Volvo» стоимостью около 800 тысяч рублей и обратился в полицию.

Сотрудники ГИБДД совместно со следственно-оперативной группой по горячим следам задержали 31-летнего нефтеюганеца. Установлено, что мужчина работает турагентом и ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Также задержанный привлечен к административной ответственности статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», так как, скрываясь с места преступления, повредил припаркованный во дворе автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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