Победителями «Президентских игр» стали вартовчане

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-28T12:44:20+03:00

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Определились победители и призеры III этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди девушек и юношей 2006-2007 годов рождения.

По информации «ЮграМегаСпорт», кубок победителя завоевала команда нижневартовской школы №42. Вторую ступень пьедестала заняли школьники Нефтеюганска. Замкнули тройку призеров сургутяне. Награды получили также учителя физической культуры, подготовившие команды школ к выступлениям.

Нижневартовской команде предстоит выступить на всероссийском этапе Президентских спортивных игр, который будут проходить в сентябре 2019 года в Туапсе, во Всероссийском детском центре «Орлёнок».

Напомним, III этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди юношей и девушек проходит в Нижневартовске с 22 по 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU