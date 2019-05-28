СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-28T12:30:40+03:00

В Югре браконьер утопил ружьё в реке, чтобы не отдавать его инспекторам. Фото с сайта Природнадзора Югры

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Операция «Пернатая дичь», объявленная Природнадзором Югры, завершилась 27 мая. За это время было выявлено несколько нарушителей.

Так, инспекторами Октябрьского отдела на протоке Лесная обнаружен югорчанин с ружьём ТОЗ-34ЕР и патронами к нему в количестве без документов на оружие в закрытые для охоты сроки. При прибытии инспекторов горе-охотник оружие утопил в протоке Лесная. Оружие было «выловлено» и поднято на борт лодки. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, оружие изъято и передано в дежурную часть полиции.

Семь незаконно добытых уток. Фото с сайта Природнадзора Югры

В Советском районе выявлены три нарушения Правил охоты: браконьер находился в охотничьих угодьях без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а другой мужчина находился на своём транспорте с собранным расчехленным огнестрельным оружием марки Иж-27М, при себе не имел охотничьего билета, разрешения на ношение и хранение оружия и разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Инспекторами Березовского отдела выявлено 10 нарушений Правил охоты, в числе которой факт незаконной добычи семи уток.

ИСТОЧНИК KP.RU