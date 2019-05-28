2019-05-28T11:55:11+03:00
Общество

В Нижневартовске стартует второй окружной фестиваль-праздник традиционных казачьих игр

Мероприятие проводится по инициативе Хуторского казачьего общества «Приобский»
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске стартует второй окружной фестиваль-праздник традиционных казачьих игр. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске стартует второй окружной фестиваль-праздник традиционных казачьих игр. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске 1 июня в 11 часов в районе ипподрома состоится второй окружной фестиваль-праздник традиционных казачьих игр «Шермиции».

Мероприятие проводится по инициативе Хуторского казачьего общества «Приобский». Ожидается, что участие в нем примут более 300 представителей различных муниципалитетов ХМАО – Югры.

По информации организаторов, в программе – рубка шашкой, стрельба из пневматического оружия, метание ножей, гиревое многоборье, армрестлинг. Также будет организована работа детских и семейных игровых площадок. Все желающие смогут посетить мастер-класс по игре в русскую лапту или, например, взять уроки хореографии по обучению основам казачьей кадрили.

Планируются праздничный концерт «Казачья вечерка», мастер-классы изготовлению традиционной казачьей одежд) и другие мероприятия, посетить которые можно всей семьей.

Добавим, для обеспечения безопасности граждан во время проведения фестиваля будут работать стражи правопорядка. Накануне место казачьих игр обследуют кинологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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