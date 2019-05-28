Югорчане могут принимать цифровое ТВ на смартфон

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-28T11:34:57+03:00

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Смотреть цифровое эфирное ТВ можно не только с помощью телевизора, но и в мобильном устройстве. «Цифра» в смартфоне придется по душе тем, кто часто бывает в дороге или на природе, а также работает за пределами города, где нет доступа к скоростному интернету.

Как сообщает администрация Ханты-Мансийска, просмотр телепередач на экране телефона или планшета без подключения к сети возможен благодаря специальным ресиверам, которые подключаются к устройству через microUSB-порт. При этом качество изображения на дисплее смартфона с OLED-матрицей выше, чем на LCD-экране телевизора.

Современные ресиверы для мобильных устройств не превышают по размеру спичечный коробок и весят всего 7,5-10 граммов. Перед покупкой убедитесь, что ресивер поддерживает стандарт DVB-T2 и режим Multi-PLP. На самом смартфоне необходимы операционная система Android 4.2 или новее, а также поддержка USB OTG (On-the-Go). Также рекомендуем приобрести аккумулятор повышенной емкости или портативное зарядное устройство — просмотр телевидения быстро разряжает батарейку смартфона.

Для работы ресивера необходимо скачать на смартфон фирменное приложение. После установки приложения необходимо подключить антенну и вставить ресивер в смартфон. При первом запуске приложение выполнит автоматическое сканирование и поиск доступных цифровых теле- и радио-каналов. Количество найденных каналов зависит от уровня сигнала: если он достаточно высокий, приложение отобразит все 20 телеканалов и 3 радиостанции, входящие в первый и второй мультиплексы в России.

Напомним, переход на цифровое телевидение с аналогового в Югре запланирован на 3 июня. Вместе с округом это произойдёт еще в 34 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU