СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-28T10:49:47+03:00

В Югре стало известно, кто будет ремонтировать дороги округа Фото: Татьяна Коркина

Планируется привести в порядок более 140 километров полотна

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В Югре подведены итоги первых конкурсных процедур по выбору подрядчиков на проведение ремонтных работ в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в правительстве Югры, определены подрядчики по итогам пяти аукционов. Победителями названы компании: ООО «Строительная компания «ЮВиС», АО ГК «Северавтодор», ООО «Ремдорстрой», АО «Мостострой-11». C компаниями заключаются контракты на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Строительная компания «ЮВиС» отремонтирует объездную дорогу города Ханты-Мансийска и транспортную развязку на пересечении автодорог «Тюмень-Ханты-Мансийск» и «Ханты-Мансийск – аэропорт».

С АО «ГК Северавтодор» будет заключен контракт на ремонт объездной дороги города Югорска. Работы планируется выполнить до конца 2019 года.

ООО «Ремдорстрой» выполнит работы по ремонту дороги «пгт.Талинка – г. Советский» на участке км 249+475 – км 264+475.

АО «Мостострой-11» будет заниматься реконструкцией мостового перехода через реку Большая Кучиминская на 37 км автомобильной дороги «г.Сургут – г.Лянтор».

Всего же в планах 2019 года выполнение дорожных работ на 140,1 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Ремонт будет производиться по современным технологиям с устройством верхних слоев покрытия из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей с применением полимер-битумных вяжущих, что позволит продлить срок службы дорожных одежд.

ИСТОЧНИК KP.RU