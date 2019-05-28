Вартовчанина задержали за кражу аккумулятора с «пятёрки»

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-28T10:35:52+03:00

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Уголовное прошлое вновь потянуло на «подвиги» жителя Нижневартовского района. Полицейские задержали вора по горячим следам.

- В Нижневартовском районе 51-летний мужчина 1968, находясь около одного из домов по улице Техснаб в посёлке Новоаганск, похитил аккумуляторную батарею, а также с автомобиля «ВАЗ-21053» две аккумуляторные клеммы. Изветсно, что ранее подозреваемый ранее неоднократно судим за аналогичные преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД по хМАО-Югре. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 37 преступлений, раскрыто 23, из них: два угона, одно преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств и четырёх краж, в том числе одна квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU