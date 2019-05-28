Когалымчан приглашают на субботник у городской набережной

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-28T10:29:04+03:00

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В четверг, 30 мая, в Когалыме пройдет экологическая акция по очистке береговой линии водоемов «Вода России».

Как рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма, волонтеры очистят территорию вдоль городской набережной. Принять участие можно всем желающим. Когалымчан ждут в назначенную дату в полдень у администрации города.

Напомним, что Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 г. и уже объединила более 5 млн человек по всей стране. С каждым годом увеличивается география проекта, привлекая все больше участников. Так, в 2018 г. в акции приняло участие рекордное число волонтеров — 1,8 млн. человек. Тогда было очищено 5 300 водоемов в 85 регионах страны и установлен новый рекорд не только по численности участников, но и по количеству собранного мусора — 1,7 млн. мешков.

ИСТОЧНИК KP.RU