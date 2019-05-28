Югорчанам предлагают обменять монеты на банкноты

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-28T09:51:15+03:00

Сделать это можно в банках по месту проживания

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В Югре стартовала акция «Прием монеты от населения». Жителям предлагают обменять копейки и рубли на банкноты или зачислить их на имеющиеся счета.

Акция проводится для возвращения монет в наличное денежное обращение. Количество монет, выпущенных в обращение в России на одного жителя значительно больше, чем это необходимо. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами, пластиковыми картами, а монеты хранятся в домашних копилках и не используются по своему назначению.

Акция «Прием монеты от населения» организована отделением по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ совместно с кредитными организациями и их подразделениями.

Подробную информацию об участии банков в акции, а также подробные условия акции необходимо уточнять в офисах финансовых организаций городов или на официальных сайтах.

Отметим, что в 2017 году на территории Тюменской области и автономных округов выдано 67 млн. штук монет, вернулось – немногим более 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU