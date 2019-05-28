СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-28T09:45:07+03:00

Житель Нягани получил два года тюрьмы за кражу денег с чужой карты Фото: Татьяна Коркина

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Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в краже, совершенной с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину.

По информации прокуратуры Ханты-Мансийскому автономному округу-Югры, суд установил, что подсудимый из корыстных побуждений тайно похитил у потерпевшего банковскую карту, после чего обналичил с банковского счета потерпевшего 25 800 рублей. Деньги потратил по своему смотрению.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU