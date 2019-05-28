СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-28T09:28:08+03:00

У трети жителей Ханты-Мансийска за последние три года зарплата не выросла даже на рубль. Фото с сайта админситрации города Ханты-Мансийск

Изменить размер текста: A A

Накануне прошли общественные обсуждения ситуации на рынке труда в окружной столице Югры. Опрос показал, что большинство горожане не довольны размером заработной платы.

Как сообщила собравшимся модератор краудсорсингового проекта «Мы вместе!» Елена Максимова, было проведено анкетирование среди 132 хантымансийцев. Не довольны работой и зарплатами 38% респондентов. У большинства опрошенных за последние три года заработная плата не изменилась. Тем не менее лишь 33% опрошенных занимаются подработкой. На вопрос «Легко ли найти работу в Ханты-Мансийске?» положительно ответили всего 2,3%, к мнению о том, что трудно найти именно хорошую работу, присоединились почти 50% участников опроса.

Начальник Управления экономического развития и инвестиций Администрации Ханты-Мансийска Семен Наумов рассказал присутствующим, что уровень безработицы в городе составляет 0,3%. Это в три раза ниже, чем по стране, и один из самых низких показателей в Югре. Всего безработных в Ханты-Мансийске 180 человек, а численность экономически активного населения – 60 тысяч человек. - Среднемесячная зарплата работников средних и крупных предприятий за предыдущий год выросла на 8% и составила 78 тысяч рублей. С учетом принимаемых мер по исполнению указов Президента России положительная динамика сохранится и в росте зарплат, и в увеличении пенсий, - сообщил чиновник.

Основу промышленного производства в окружном центре по-прежнему определяют предприятия жилищно-коммунального комплекса.

Ценную информацию о населении Ханты-Мансийска должна дать перепись населения, которая состоится в 2020 году. На сегодня известно, что в столице Югры официально проживают 99 тысяч человек. Отметки «100 тысяч» и «120 тысяч», которые городу предстоит пройти, автоматически сделают город более привлекательным и станут сигналами к освоению местного рынка для крупных сетевых компаний в сферах услуг, строительства, торговли. А это в свою очередь даст расширение ассортимента, снижение цен, улучшение качества обслуживания потребителей, новые рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU