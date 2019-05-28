СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-28T09:17:46+03:00

В Сургуте парень обокрал салон по ремонту мобильников. Фото с сайта pixabay.com

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Куда подевался краденый смартфон выясняют следователи Сургута. Молодой человек украл сразу три телефона, но вернуть владельцам удалось не все.

По информации УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в Сургуте 22-летний мужчина проник в салон по ремонту мобильных телефон, расположенный на улице Каролинского. Подозреваемый похитил три смартфона известной марки общей стоимостью порядка 30 тысяч рублей. Злоумышленник задержан, а похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированных преступления, из них: умышленное повреждение чужого имущества и три кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU