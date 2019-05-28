В Сургуте парень обокрал салон по ремонту мобильников
Куда подевался краденый смартфон выясняют следователи Сургута. Молодой человек украл сразу три телефона, но вернуть владельцам удалось не все.
По информации УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в Сургуте 22-летний мужчина проник в салон по ремонту мобильных телефон, расположенный на улице Каролинского. Подозреваемый похитил три смартфона известной марки общей стоимостью порядка 30 тысяч рублей. Злоумышленник задержан, а похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело.
В Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированных преступления, из них: умышленное повреждение чужого имущества и три кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU