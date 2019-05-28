Югорчане уже задали более 800 вопросов губернатору Наталье Комаровой

СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-28T08:54:16+03:00

В топ тем вошли жилищные программы и ЖКХ

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Прямая линия с губернатором Югры Натальей Комаровой состоится 30 мая 2019 года в полдень. Как сообщает департамент общественных и внешних связей региона, по состоянию утро 28 мая по всем каналам связи от югорчан поступило 813 вопросов.

Чаще всего югорчан волнуют жилищные программы, ЖКХ, вопросы местного самоуправления, перехода на новую систему обращения с ТКО, социального обеспечения, семьи, трудовых отношений, экологии, строительства и ремонта дорог, возведения социально значимых объектов.

Одной из особенностей Прямой линии этого года станет присутствие в студии гостей. Традиционно в формате видеоконференцсвязи участие в разговоре будут принимать главы 22 муниципалитетов, а также руководители департаментов и заместители губернатора Югры.

Задать вопросы главе региона можно уже сейчас на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа или по номеру горячей линии центра «Открытый регион» 8-800-101-00-86. По этим каналам вопросы принимаются до 12:00 30 мая. Кроме того, свой вопрос можно отправить через специальную форму в социальной сети «ВКонтакте».

Во время самого эфира в студии ОТРК «Югра» будет работать многоканальный телефон, кроме того операторы колл-центра будут следить за комментариями в соцсетях, самые актуальные вопросы также могут прозвучать в эфире.

Трансляция прямой линии будет проходить на телеканале «Югра», портале admhmao.ru, в официальной группе правительства Югры, а также в персональном аккаунте Натальи Комаровой в Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU