СЕГОДНЯ 08:50 2019-05-28T08:50:18+03:00

За минувшие сутки в Югре в пяти ДТП пострадали 13 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика произошло в минувшие сутки в Югре. Есть погибший.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 19:15 на 180 км автодороги «Нягань – Талинка» в Октябрьском районе произошло столкновение микроавтобуса «Ивеко» под управлением 54-летнего водителя и «Камаза». В результате ДТП один 70-летний пассажир микроавтобуса от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, еще семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 13 получили травмы. Задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и семь – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 36 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU