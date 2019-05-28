Предпринимателей Пыть-Яха приглашают принять участие в акции по раздаче мороженого детям
Благотворительная акция «Прохладная сладость – детская радость» по раздаче мороженого детям при поддержке местных бизнесменов состоится 1 июня в городе Пыть-Ях. Все дети получат сладкое и прохладное лакомство во время мероприятий в Международный день защиты детей.
Администрация Пыть-Яха приглашает предпринимателей принять участие в акции и подарить маленьким жителям в первый день лета любимое лакомство. Для подтверждения участия в благотворительной акции, а также получения дополнительной информации, необходимо в срок до 30 мая обратиться в управление по экономике администрации города Пыть-Яха.
Отметим, что в Югре 1 июня запланировано ряд мероприятий для детей: спортивные, подвижные и развлекательные игры, квесты, мастер-классы, шоу и весёлые программы.
ИСТОЧНИК KP.RU