СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-28T08:36:24+03:00

Предпринимателей Пыть-Яха приглашают принять участие в акции по раздаче мороженого детям. Фото с сайта pixabay.com

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Благотворительная акция «Прохладная сладость – детская радость» по раздаче мороженого детям при поддержке местных бизнесменов состоится 1 июня в городе Пыть-Ях. Все дети получат сладкое и прохладное лакомство во время мероприятий в Международный день защиты детей.

Администрация Пыть-Яха приглашает предпринимателей принять участие в акции и подарить маленьким жителям в первый день лета любимое лакомство. Для подтверждения участия в благотворительной акции, а также получения дополнительной информации, необходимо в срок до 30 мая обратиться в управление по экономике администрации города Пыть-Яха.

Отметим, что в Югре 1 июня запланировано ряд мероприятий для детей: спортивные, подвижные и развлекательные игры, квесты, мастер-классы, шоу и весёлые программы.

ИСТОЧНИК KP.RU