СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-28T08:27:58+03:00

Всего за сутки семь югорчан перевели мошенникам 300 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

Чаще всего на уловки попадают женщины

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Поиск товаров в интернете и в соцсетях становится всё опаснее для доверчивых жителей Югры. За минувшие сутки в округе зарегистрировано семь дистанционных преступлений.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, пострадавшие перевели мошенникам порядка 300 тысяч рублей. Это жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Октябрьского и Сургутского районов, Нягани, Нижневартовска, Пыть-Яха.

В поисках какого-либо товара или услуги на сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях, югорчане чаще всего попадались на уловки мошенников. Больше всего пострадавших среди женщин среднего и пожилого возраста.

Так, жительница 51-летняя Ханты-Мансийска, желая продать свадебное платье на сайте бесплатных объявлений, лишилась 8000 рублей.

В Нижневартовске 67-летней местной жительнице позвонил неизвестный, представившись сотрудником пожарной части, предложил приобрести датчики пожарной сигнализации. Пенсионерка перевела злоумышленнику 8500 рублей, после чего звонивший перестал выходить на связь.

Двое югорчан, пытаясь сдать в аренду квартиры, лишись в общей сложности 93 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU