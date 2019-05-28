Участники акции «Чистый берег» в Пыть-Яхе вывезли с карьера 40 кубометров мусора

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-28T07:59:48+03:00

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В Пыть-Яхе прошёл масштабный субботник в рамках ежегодной акции «Чистый берег». Горожане вычистили береговую линию карьера в лесопарковой зоне у 5-го микрорайона от бытового мусора.

Отметим, что карьер – одно из излюбленных мест отдыха горожан.

Как сообщили в администрации города Пыть-Ях, в уборке приняли участие более 200 человек: сотрудники администрации, члены общественного совета города и пыть-яхского Союза ветеранов Афганистана «Побратимы», воспитанники экологического клуба «ИКО» из школы №5, личный состав пожарной части – 84, коллективы МФЦ и УМТО и коммунальщики.

- Я считаю, что чистота и порядок в городе - задача каждого человека. Я обратил внимание, что сколько бы ответственные службы не убирали, чище у нас не становится. Потому что чистота начинается с каждого из нас, с нашей семьи, - рассказал первый заместитель главы города Пыть-Яха Алексей Золотухин.

Добавим, что всего за один день с карьера было вывезено 40 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU