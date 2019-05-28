Ещё плюс семь. Уровень Оби в районе Нижневартовска продолжает расти
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 28 мая составляет 764 сантиметра. За сутки уровень воды повысился на семь сантиметров.
Для сравнения в прошлом году, на это же число уровень воды в оби составлял 838 сантиметров. Затопление участков города начинается при уровне 850 сантиметров.
Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают вартовчанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.
В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112. На данный момент звонков о затоплении не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU