СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-28T07:52:30+03:00

Ещё плюс семь. Уровень Оби в районе Нижневартовска продолжает расти. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 28 мая составляет 764 сантиметра. За сутки уровень воды повысился на семь сантиметров.

Для сравнения в прошлом году, на это же число уровень воды в оби составлял 838 сантиметров. Затопление участков города начинается при уровне 850 сантиметров.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают вартовчанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112. На данный момент звонков о затоплении не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU