В Сургуте из окна с пятого этажа выпала маленькая девочка

СЕГОДНЯ 07:44 2019-05-28T08:15:43+03:00

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Трагедия случилась 27 мая в 18.30 часов на улице Энергетиков, дом 39. Из окна пятого этажа выпала четырёхлетняя девочка.

По предварительной информации, девочка находилась в комнате со своим 10-летним братом. Малышка облокотилась на противомоскитную сетку и вместе с ней выпала из окна. Родители детей в это время находились в соседней комнате. В «скорую» позвонил мальчик. Который гулял на деткой площадке и стал очевидцем происшествия. Медики доставили ребенка в сургутский травматологический центр в тяжелом состоянии.

Как сообщили в СУ СК по ХМАО-Югре, проводится процессуальная проверка по факту падения из окна 5 этажа 4-летней девочки. Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Происшествие произошло вечером 27 мая. В настоящее время следователи СКР устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются родители ребенка, изучаются условия проживания и воспитания.

Отметим, что в Сургуте в этом году это первый подобный случай. Югорчан не раз предупреждают о том, что с наступлением тепла, при наличие маленьких детей, окна нужно блокировать и не оставлять распахнутыми настежь. В прошлом году только в Сургуте произошли несколько ЧП, связанные с падением детей из окон. В большинстве из них они остались живы, получив тяжелейшие травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU