СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-28T07:36:42+03:00

В ХМАО микроавтобус въехал в «КамАЗ». Есть погибший. Фото из соцсети ВКонтакте

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Один человек погиб и семь пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в ХМАО. Микроавтобус врезался в грузовик.

Как сообщает УМВД ХМАО, ДТП произошло 27 мая в 19.30 на 181 километре автодороги Ханты-Мансийск - Талинка в Октябрьском районе. В маршрутный автобус «Ивеко», следующий рейсом из Ханты-Мансийска в Советский и Югорск въехал «КамАЗ».

По предварительным данным известно, что грузовик поворачивал налево, в этот момент в левый борт грузовика въехал микроавтобус "Ивеко", который двигался за большегрузом в попутном направлении.

В микроавтобусе находились водитель и семеро пассажиров. Один человек погиб на месте, семеро пассажиров госпитализированы. Один находится в тяжелом состоянии. Водитель микроавтобуса от госпитализации отказался.

Департамент гражданской защиты населения Югры сообщает, что по состоянию на 21.45 пострадавшим в ДТП в Октябрьском районе оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пассажиры были доставлены машинами скорой помощи в Няганьскую окружную больницу.

По факту произошедшего в следственном комитете Югры возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В рамках расследования уголовного дела также будет проверен организатор пассажирской перевозки на предмет наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU