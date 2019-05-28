Погода в Югре 28 мая: дождь и сильный ветер

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-28T06:57:00+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник 28 мая ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории дождь от небольшого до умеренного. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов, по северным и восточным районам +10,+15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21,+23 градусов.

В Сургуте переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +21 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, дождь. Ветер южный, юго-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU