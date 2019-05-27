2019-05-27T16:07:58+03:00
Происшествия

В минувшие выходные югорчане перевели мошенникам 340 тысяч рублей

Злоумышленники пока на свободе
Алена Кульмухаметова
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В минувшие выходные югорчане перевели мошенникам 340 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comВ минувшие выходные югорчане перевели мошенникам 340 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие дни в Югре зарегистрировано 16 дистанционных преступлений. Пострадавшие перевели мошенникам порядка 340 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жертвами мошенников оказались жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Советского, Березовского, Нефтеюганского районов, Сургута, Пыть-Яха, Урая.

Чаще всего югорчане попадались на уловки мошенников на бесплатных сайтах объявлений или в социальных сетях, желая приобрести или продать товар.

Так, житель поселка Куть-Ях Нефтеюганского района перевел аферистам 45 тысяч рублей в счет предоплаты за покупку автомобиля отечественной марки на сайте бесплатных объявлений.

Житель Советского района хотел приобрести земельный участок на сайте бесплатных объявлений, но лишился 14 тысяч рублей.

Злоумышленник похитили 24 тысяч рублей с карты вартовчанина, который хотел купить в сети Интернет материалы для строительства.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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