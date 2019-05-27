2019-05-27T15:51:42+03:00
Общество

Югорские выпускники сдали литературу и географию

Результаты они узнают через две недели
Алена Кульмухаметова
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Югорские выпускники сдали литературу и географию. Фото с сайта pixabay.comЮгорские выпускники сдали литературу и географию. Фото с сайта pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе 27 мая стартовал основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 2019 года.

По информации департамента образования округа, в этот день 819 учеников 11-х классов сдали ЕГЭ по литературе и более 460 - по географии.

Работа по литературе состоит из двух частей и включает 17 заданий. На ее выполнение отводится три часа 55 минут.

Работа по географии состоит из двух частей, включающих 34 задания, а на ее выполнение отводится три часа.

Участники ЕГЭ по географии пользоывались на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Свои результаты участники ЕГЭ по географии и литературе узнают не позднее 11 июня.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировано почти 10,4 тыс. человек, из них 9,8 тыс. - выпускники текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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