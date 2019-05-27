СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-27T15:40:49+03:00

Юный сургутянин задержан с партией наркотиков в Нижневартовске. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Сотрудниками патрульно-постовой службы Нижневартовску на автодороге «Нижневартовск-Радужный» в районе «Кедровый-квадрат» задержан 19-летний житель Сургута.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в одежде и рюкзаке молодого человека обнаружено и изъято более 170 свертков с порошкообразным веществом. Также в ходе обыска прилегающей территории изъяты аналогичные свертки. Результат химической экспертизы показал, что изъятое, является наркотическим средством, содержащим в своем составе амфетамин. Общая масса наркотика составила более 67 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что молодой человек ранее не судим, в настоящее время является студентом. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU