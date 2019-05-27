2019-05-27T15:32:55+03:00
Общество

В Лянторе затопило набережную реки Пим

У общественников возникли вопросы к главе города
Алена Кульмухаметова
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В Лянторе затопило набережную реки Пим. Фото из соцсети ВКонтактеВ Лянторе затопило набережную реки Пим. Фото из соцсети ВКонтакте
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Фотографиями затопленной набережной в городе Лянтор в Сургутском районе поделились в соцсетях местные жители. Ранее власти уверяли, что этого не произойдёт.

Строительство набережной велось по программе «Формирование комфортной городской среды». По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, на эту программу в прошлом году было выделено более 70 млн рублей, 36 из которых – из бюджета района.

Торжественное открытие набережной планировалось на 12 июня. До затопления на этом участке велись завершающие работы. Набережная планируется как место прогулок для горожан и проведения массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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