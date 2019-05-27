СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-27T14:54:19+03:00

Сбежавшего от наказания за пьяную езду жителя Урая нашли в Чечне. Фото с сайта pixabay.com

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Задержан в Чечне и вернётся в Кондинский район, чтобы предстать перед судом 34-летний житель Урая. Мужчина не желал отвечать за пьяную езду.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в марте 2017 года сотрудниками полиции на автодороге «Юг» был остановлен легковой автомобиль под управлением нетрезвого 34-летнего жителя Урая. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Выяснилось, что молодой человек в течение года уже был подвергнут административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако, мужчина вновь сел пьяным за руль автомобиля.

В отношении югорчанина было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Тем не менее, подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия. Летом 2017 года он был объявлен в федеральный розыск.

Накануне полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого на территории Чеченской республики, мужчину обязали явиться в Кондинский районный отдел полиции, куда он прибыл и дал признательные показания.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения, закончено и направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU