Выпускники школ Ханты-Мансийска высадили сто сосен

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-27T14:37:21+03:00

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В Ханты-Мансийске прошла экологическая акция в рамках Всероссийского дня посадки леса. В минувшие выходные были высажены 130 саженцев сосны и рябины.

Так, в Ханты-Мансийске по улице Анны Коньковой выпускники общеобразовательных школ города высадили 100 саженцев сосны.

- Место для аллеи специально выбрано здесь – рядом школа и детский сад. Кроме того, облагораживаем район. Приживаемость сосны составляет порядка 60%. Сохранность молодых деревьев зависит и от сознательности горожан, их бережного отношения к природе, – отметил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска Евгений Калашиков.

В этот же день в районе Археопарка «Аллея предпринимателей» также обогатилась лесными красавицами – рябинами. Более 50 представителей бизнес-сообщества высадили порядка 30 деревьев.

Сначала предприниматели организовали субботник по уборке мусора, а затем высаживали саженцы березы и рябины. В этом мероприятии участвовали не только предприниматели, но и их семьи.

Добавим, что всероссийский день посадки леса – это традиционная общественно-экологическая акция. Она призывает людей к бережному отношению к лесу, привлекает внимание общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств.

ИСТОЧНИК KP.RU