2019-05-27T14:05:16+03:00
Общество

В Нижневартовске отключают отопление и горячую воду

Коммунальщики проверят участки магистральных сетей и внутриквартальной системы
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске отключают отопление и горячую воду. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске отключают отопление и горячую воду. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске, согласно решению администрации города, с 27 мая завершается отопительный сезон.

Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации города, процесс отключения подачи тепла в жилые дома может занять два-три дня. В этой работе задействованы специалисты как ресурсоснабжающей организации, так и управляющих компаний. После того, как этот этап будет завершен, коммунальщики приступят к диагностике тепловых сетей. Это позволит своевременно обеспечить подачу тепла в дома горожан и соцучреждения к началу следующего отопительного сезона.

Также с 27 мая в ряде микрорайонов города начнется отключение горячей воды. Коммунальщики проверят участки магистральных сетей и внутриквартальной системы.

С 27 мая в связи с подготовкой инженерных сетей и котельных города к отопительному сезону планируется отключение горячей воды для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от котельных №1-А и №3-А.

В зону испытаний попадают с 1 по 5 микрорайоны, 6, 10, 10 Г и 16 П, а также район городского парка, общественные центры - спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтяник», промышленная зона – БПО и МЖК.

В зависимости от результатов гидравлических испытаний сроки подачи горячей воды могут быть изменены. О планах отключения горячей воды в других микрорайонах города будет сообщено дополнительно.

Подробная информация об отключении размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Полезная информация для населения в коммунальной сфере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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