2019-05-27T13:46:25+03:00
Происшествия

Восемь лет грозит другу юного студента за кражу сумки у бабушки из Ханты-Мансийска

Подросток не впервые совершает преступление
Алена Кульмухаметова
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Восемь лет грозит другу юного студента за кражу сумки у бабушки из Ханты-Мансийска. Фото с сайта pixabay.comВосемь лет грозит другу юного студента за кражу сумки у бабушки из Ханты-Мансийска. Фото с сайта pixabay.com
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Находится под подпиской о невыезде подстрекатель подростков к преступлениям из окружной столицы Югры. Ему грозит серьёзный срок.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 18-летний студент одного из колледжей города Ханты-Мансийска, заведомо зная, что его друг не достиг совершеннолетия, уговорил его похитить дамскую сумку у 83-летней жительницы Ханты-Мансийска.

Необходимо отметить, что подросток неоднократно попадал в поле зрения стражей порядка. За совершение ряда правонарушений он состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.

По факту вовлечения подростка в преступную деятельность в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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