Чувашский праздник «Акатуй» состоялся в Сургуте

СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-27T12:57:34+03:00

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Весенний праздник чувашей, посвященный земледелию «Акатуй» или праздник плуга, состоялся на Старом Сургуте в эти выходные. На мероприятие съехались представители национальных объединений со всей Югры. Гостям представили выставку декоративно-прикладного искусства.

Сургутяне смогли попробовать национальную кухню, которую представили участники праздника. Посмотреть традиционные танцы и послушать чувашские песни.

Почётным гостем на празднике стал председатель совета старейшин областной общественной организации «Ассоциация чувашей «Таван» Валентин Петрович Самаркин. Он пожелал участникам всех благ и вручил награды общественным организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU