Чувашский праздник «Акатуй» состоялся в Сургуте
Весенний праздник чувашей, посвященный земледелию «Акатуй» или праздник плуга, состоялся на Старом Сургуте в эти выходные. На мероприятие съехались представители национальных объединений со всей Югры. Гостям представили выставку декоративно-прикладного искусства.
Сургутяне смогли попробовать национальную кухню, которую представили участники праздника. Посмотреть традиционные танцы и послушать чувашские песни.
Почётным гостем на празднике стал председатель совета старейшин областной общественной организации «Ассоциация чувашей «Таван» Валентин Петрович Самаркин. Он пожелал участникам всех благ и вручил награды общественным организациям.
ИСТОЧНИК KP.RU