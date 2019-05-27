Полицейские Югры готовятся к летнему отдыху детей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-27T12:00:02+03:00

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В преддверии летнего сезона полицейские Югры проводят комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.

Так, на территории автономного округа запланирована деятельность более 500 организаций отдыха и оздоровления. За каждым из них закреплены полицейские, ответственные за обеспечение охраны общественного порядка.

Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении них.

Безопасность детей – это прямая зона ответственности родителей, возлагать которую на других крайне рискованно.

Полиция Югры также напоминает о сохранности детского транспорта: велосипедов, самокатов, которые подростки очень часто оставляют без присмотра. Кроме того, необходимо помнить и о личной безопасности при нахождении в общественных местах, особенно – при купании в речных водоемах.

При нахождении дома, убедительная просьба – не оставлять окна открытыми, если рядом находятся малолетние дети.

ИСТОЧНИК KP.RU