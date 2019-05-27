Полицейские Югры готовятся к летнему отдыху детей
В преддверии летнего сезона полицейские Югры проводят комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.
Так, на территории автономного округа запланирована деятельность более 500 организаций отдыха и оздоровления. За каждым из них закреплены полицейские, ответственные за обеспечение охраны общественного порядка.
Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении них.
Безопасность детей – это прямая зона ответственности родителей, возлагать которую на других крайне рискованно.
Полиция Югры также напоминает о сохранности детского транспорта: велосипедов, самокатов, которые подростки очень часто оставляют без присмотра. Кроме того, необходимо помнить и о личной безопасности при нахождении в общественных местах, особенно – при купании в речных водоемах.
При нахождении дома, убедительная просьба – не оставлять окна открытыми, если рядом находятся малолетние дети.
ИСТОЧНИК KP.RU