2019-05-27T12:00:02+03:00
Общество

Полицейские Югры готовятся к летнему отдыху детей

Запланирован целый ряд мероприятий
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Полицейские Югры готовятся к летнему отдыху детейПолицейские Югры готовятся к летнему отдыху детейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В преддверии летнего сезона полицейские Югры проводят комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.

Так, на территории автономного округа запланирована деятельность более 500 организаций отдыха и оздоровления. За каждым из них закреплены полицейские, ответственные за обеспечение охраны общественного порядка.

Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении них.

Безопасность детей – это прямая зона ответственности родителей, возлагать которую на других крайне рискованно.

Полиция Югры также напоминает о сохранности детского транспорта: велосипедов, самокатов, которые подростки очень часто оставляют без присмотра. Кроме того, необходимо помнить и о личной безопасности при нахождении в общественных местах, особенно – при купании в речных водоемах.

При нахождении дома, убедительная просьба – не оставлять окна открытыми, если рядом находятся малолетние дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чувашский праздник «Акатуй» состоялся в Сургуте
Сборная Югры стала призёром национального чемпионата «Молодые профессионалы»
В Сургуте районе состоятся ночные гонки хаски
В Нижневартовске гражданин Узбекистана пытался вручить взятку полицейскому
В Когалыме начата обработка территорий от клещей и комаров
Жители Югры пойдут под суд за прописку иностранцев
В Югре состоялась VII региональная акция «Музейная Арт-маёвка»
Вартовчанин получил «строгача» за гашиш в кармане
В Югре начали подготовку к Всероссийской переписи населения 2020 года
Более ста тысяч рублей перевели мошенникам жители Ханты-Мансийска
В Югре участники форума «Одна планета – одно будущее!» задали вопросы космонавтам
За кражу денег из квартиры задержан уголовник из Нефтеюганска
Обь в районе Нижневартовска поднялась на один сантиметр
За минувшие выходные в Югре в шести ДТП пострадали семь человек
Заключённые Югры развивают промышленное производство округа