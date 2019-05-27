2019-05-27T11:43:18+03:00
Общество

В Сургуте районе состоятся ночные гонки хаски

Собак регистрировать нужно заранее
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте районе состоятся ночные гонки хаски. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте районе состоятся ночные гонки хаски. Фото с сайта pixabay.com
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В июне любители хасок соберутся в Сургутском районе, чтобы узнать, кто из их собак самая быстрая. Дату организаторы выбрали в ночь с 22 по 23 июня, как раз, когда наступают белые ночи.

Как сообщают организаторы, первенство по бесснежным дисциплинам ездового спорта «60-я параллель» пройдут впервые. Пока что организаторы составляют регламент чемпионата, а также ищут место для соревнований.

Белые ночи, характерные для Югры, добавят особый шарм соревнованиям. Соревнования будут проходить в Сургуте. Место пока уточняется, но время старта уже известно - в 21:00. Положение для участия в конкурсе и регистрации питомцев на соревнования скоро появятся на этой странице в соцсети ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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