В Нижневартовске гражданин Узбекистана пытался вручить взятку полицейскому
Пытаясь избежать штрафа за нарушение житель Узбекистана попал под уголовную статью. Гость солнечной Азии пытался вручить взятку полицейскому.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, 42-летний гражданин Республики Узбекистан обвиняется в покушение на дачу взятки сотрудникам полиции, не превышающем 10 тысяч рублей.
Согласно материалам дела, в апреле 2019 года мужчина пытался передать пять тысяч рублей сотруднику полиции за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации».
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU