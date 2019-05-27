2019-05-27T11:33:01+03:00
Общество

В Нижневартовске гражданин Узбекистана пытался вручить взятку полицейскому

Мужчина надеялся на несоставление протокола об административном нарушении
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске гражданин Узбекистана пытался вручить взятку полицейскому. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске гражданин Узбекистана пытался вручить взятку полицейскому. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Пытаясь избежать штрафа за нарушение житель Узбекистана попал под уголовную статью. Гость солнечной Азии пытался вручить взятку полицейскому.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, 42-летний гражданин Республики Узбекистан обвиняется в покушение на дачу взятки сотрудникам полиции, не превышающем 10 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, в апреле 2019 года мужчина пытался передать пять тысяч рублей сотруднику полиции за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации».

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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