СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-27T11:23:53+03:00

В Когалыме начата обработка территорий от клещей и комаров. Фото с сайта администрации города Когалым

Она проводится в три этапа

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Акарицидная обработка мест отдыха, территорий школ, детсадов парков и других общественных мест начата в Когалыме. Она проводится для профилактики заболеваний, переносчиками которых являются клещи и комары.

Как рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства Когалыма, в первую очередь обработку проводят на территориях детских садов, а также школ, где будут размещаться детские лагеря дневного пребывания. Далее специалисты подрядной компании начнут обработку мест массового отдыха: парки, скверы, территория набережной, зеленые массивы. Кроме того, дезинсекционной обработке будут подвергнуты близлежащие водоемы.

Добавим, что обработка территорий происходит в три этапа: в мае, летом и осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU