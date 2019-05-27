СЕГОДНЯ 10:58 2019-05-27T11:00:38+03:00

Жители Югры пойдут под суд за прописку иностранцев. Фото с сайта pixabay.com

Им грозит до трёх лет тюрьмы

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Югорчане продолжают прописывать на своей жилплощади иностранцев. Часто они делают это незаконно и за вознаграждение.

Так в Мегионе выявлен факт регистрации иностранного гражданина без намерения предоставления ему жилой площади.

Установлено, что 60-летняя местная жительница поставила постановку на миграционный учет по месту пребывания иностранца. При этом он на данной жилплощади никогда не проживал и не появлялся.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Точно такое же преступление совершил 59-летний житель Кондинского района. Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU