Вартовчанин получил «строгача» за гашиш в кармане

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-27T10:37:06+03:00

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Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 51 – летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

По информации прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, подсудимый купил в Тюмени наркотики для личного употребления. В феврале 2019 года во время досмотра у него обнаружено и изъято сотрудниками полиции запрещенное вещество. По заключению экспертов, вещество оказалось гашишем массой 49 грамм.

Суд назначил ему наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU