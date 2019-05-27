2019-05-27T09:56:35+03:00
Общество

В Югре начали подготовку к Всероссийской переписи населения 2020 года

Она нужна для формирования официальной статистической информации
Алена Кульмухаметова
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В Югре начали подготовку к Всероссийской переписи населения 2020 года. Фото с сайта pixabay.comВ Югре начали подготовку к Всероссийской переписи населения 2020 года. Фото с сайта pixabay.com
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В правительстве Югры под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина прошло заседание комиссии по проведению всероссийской переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения является основным источником формирования официальной статистической информации, касающейся численности и структуры населения.

- Очередная перепись населения в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Мероприятие включают в себя 4 этапа. Первый – подготовительный, который уже идёт, далее с 1 октября по 31 октября 2020 года – сбор сведений о населении, с ноября 2020 года по 2022 год – завершение переписи, подготовка материалов, обработка полученных сведений, формирование итогов, их официальное опубликование и рассмотрение, 2023 год – завершение переписи, подготовка материалов к использованию в межпереписной период. Первые оперативные итоги переписи населения о численности и возрастно-половом составе населения будут готовы уже в апреле 2021 года, - заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Валерий Ярлов.

По его словам, несмотря на то, что сбор сведений будет производиться традиционным способом путём опроса населения, активно будет использоваться новый элемент – интернет-перепись. С 1 по 10 октября 2020 года любой желающий может оставить сведения о себе и членах своей семьи на едином портале Государственных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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