2019-05-27T09:45:38+03:00
Происшествия

Более ста тысяч рублей перевели мошенникам жители Ханты-Мансийска

Все преступления совершены дистанционно
Алена Кульмухаметова
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Более ста тысяч рублей перевели мошенникам жители Ханты-Мансийска. Фото с сайта pixabay.comБолее ста тысяч рублей перевели мошенникам жители Ханты-Мансийска. Фото с сайта pixabay.com
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Жители Югры продолжают переводить деньги интеренет и телефонным мошенникам. За минувшие выходные только жители Ханты-Мансийска пополнили кошельки злоумышленников на 105 тысяч рублей.

Так, 37-летний мужчина при попытке отправки крупногабаритного груза в качестве предоплаты перевел на счет индивидуального предпринимателя 25 000 рублей. После этого перевозчик перестал выходить на связь.

61-летняя преподаватель при попытке продажи компьютерного стола для перевода денег сообщила покупателю реквизиты банковской карты и четырехзначный код, пришедший ей в СМС-сообщении. В результате мошеннических действий пенсионерка лишилась 28 000 рублей.

По такой же схеме была обманута 35-летняя женщина, продававшая детскую коляску. Она перевела злоумышленникам 6 000 рублей.

Более 6 000 рублей отдала мошенникам 49-летняя югорчанка за разблокировку компьютера.

При попытке настройки терминала по обслуживанию банковских карт житель окружной столицы лишился более 10 000 рублей, переведя данную сумму на номер Киви-кошелька.

53-летняя женщина при попытке приобретения санаторно-курортной путевки, объявление о продаже которой было размещено на интернет-сайте «www.bc-volga.ry», лишилась около 30 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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