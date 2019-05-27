2019-05-27T10:33:14+03:00
Общество

В Югре участники форума «Одна планета – одно будущее!» задали вопросы космонавтам

Мероприятие проводится под эгидой ЮНЕСКО с 2008 года
Алена Кульмухаметова
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В Югре участники форума «Одна планета – одно будущее!» по радиосвязи задали вопросы космонавтам. Фото с сайта pixabay.comВ Югре участники форума «Одна планета – одно будущее!» по радиосвязи задали вопросы космонавтам. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в Ханты-Мансийске открылся XI международный молодежный экологический форум «Одна планета – одно будущее!». Он традиционно проводится в рамках XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Как сообщает портал правительства Югры, форум объединяет делегатов XII международной конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира»; XV окружного молодежного экологического форума «Сохраним цветущий мир Югры».

Мероприятие проводится под эгидой ЮНЕСКО с 2008 года.

Обменяться своими наработками, научиться новому собрались ребята из девяти стран мира и шесть регионов России. Все они – члены молодежных (школьных) экологических объединений в природоохранной деятельности.

Ребят ждут тематические интерактивы и деловые игры, круглые столы, мастер-классы, дискуссионные площадки. Они примут участие в конкурсах социально значимых экологических проектов, лучших презентаций о культурном наследии стран, субъектов, муниципалитетов. Руководители школьных объединений будут соревноваться в конкурсе лучших практик эколого-просветительской и природоохранной деятельности среди педагогов.

В рамках торжественного открытия международного молодежного экологического форума «Одна планета – одно будущее!» состоялся сеанс радиосвязи с участниками 55-й экспедиции Международной космической станции. Школьники задали интересующие их вопросы. Так, они узнали, что в космос можно брать только один кг багажа, космонавты МКС видят 16 закатов и 16 рассветов в сутки, сложнее работать на Земле, а ответственнее – в космосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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