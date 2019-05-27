За кражу денег из квартиры задержан уголовник из Нефтеюганска
«Улов» у профессионального преступника вышел небольшим. Всего 13 тысяч рублей, однако ему грозит реальное лишение свободы.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, кража денег была раскрыта полицейскими Нефтеюганска. Известно, что 30-летний мужчина, находясь в квартире заявителя, похитил 13 000 рублей. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Правоохранителями возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и ему грозит реальное лишение свободы.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 119 преступлений, раскрыто 78, из них: грабеж, два угона, 16 краж и 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU