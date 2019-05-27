2019-05-27T08:51:08+03:00
Общество

Обь в районе Нижневартовска поднялась на один сантиметр

Опасности подтоплений территорий у города нет
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Обь в районе Нижневартовска поднялась на один сантиметр. Фото с сайта администрации города НижневартовскОбь в районе Нижневартовска поднялась на один сантиметр. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 27 мая составляет 757 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на один сантиметр.

В сравнении с прошлым годом, когда также 27 мая Обь поднялась до 838 сантиметров, повышение незначительное. Опасность подтопления территорий города существует при уровне воды в реке 850 сантиметров.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплениях земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чувашский праздник «Акатуй» состоялся в Сургуте
Полицейские Югры готовятся к летнему отдыху детей
Сборная Югры стала призёром национального чемпионата «Молодые профессионалы»
В Сургуте районе состоятся ночные гонки хаски
В Нижневартовске гражданин Узбекистана пытался вручить взятку полицейскому
В Когалыме начата обработка территорий от клещей и комаров
Жители Югры пойдут под суд за прописку иностранцев
В Югре состоялась VII региональная акция «Музейная Арт-маёвка»
Вартовчанин получил «строгача» за гашиш в кармане
В Югре начали подготовку к Всероссийской переписи населения 2020 года
Более ста тысяч рублей перевели мошенникам жители Ханты-Мансийска
В Югре участники форума «Одна планета – одно будущее!» задали вопросы космонавтам
За кражу денег из квартиры задержан уголовник из Нефтеюганска
За минувшие выходные в Югре в шести ДТП пострадали семь человек
Заключённые Югры развивают промышленное производство округа