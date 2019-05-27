СЕГОДНЯ 08:51 2019-05-27T08:51:08+03:00

Обь в районе Нижневартовска поднялась на один сантиметр. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 27 мая составляет 757 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на один сантиметр.

В сравнении с прошлым годом, когда также 27 мая Обь поднялась до 838 сантиметров, повышение незначительное. Опасность подтопления территорий города существует при уровне воды в реке 850 сантиметров.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплениях земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU