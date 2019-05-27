2019-05-27T08:27:49+03:00
Происшествия

За минувшие выходные в Югре в шести ДТП пострадали семь человек

Задержаны 48 пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие выходные в Югре в шести ДТП пострадали семь человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие выходные в Югре в шести ДТП пострадали семь человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал юный велосипедист, произошло 24 мая в Нягани. Мальчик получил травмы.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 24 мая в 18:25 в городе Нягань на улице Интернациональная девятилетний мальчик на велосипеде «Хедлайнер» при пересечении двора не удержался и врезался в остановившийся автомобиль «Опель».

За прошедший период на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Задержано 48 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 29 – за отказ от медицинского освидетельствования и семь – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 89 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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