2019-05-27T08:02:31+03:00
Общество

За минувшие выходные в Югре зарегистрировано 66 пожаров

Чаще всего горели дома
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За минувшие выходные в Югре зарегистрировано 66 пожаров. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреЗа минувшие выходные в Югре зарегистрировано 66 пожаров. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

По данным МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, с 20 по 26 мая на Югры зарегистрировано 66 пожаров. Спасены два человека и материальные ценности на сумму более 27 миллионов рублей.

Спасатели отмечают, что объектами возгораний в большинстве случаев стали дома, автомобили, бани и гаражи. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей. От огня пострадали десять автомобилей и 36 строений. 15 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах, 12 – с возгоранием сухой травы.

Пожарно-спасательные подразделения 15 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чувашский праздник «Акатуй» состоялся в Сургуте
Полицейские Югры готовятся к летнему отдыху детей
Сборная Югры стала призёром национального чемпионата «Молодые профессионалы»
В Сургуте районе состоятся ночные гонки хаски
В Нижневартовске гражданин Узбекистана пытался вручить взятку полицейскому
В Когалыме начата обработка территорий от клещей и комаров
Жители Югры пойдут под суд за прописку иностранцев
В Югре состоялась VII региональная акция «Музейная Арт-маёвка»
Вартовчанин получил «строгача» за гашиш в кармане
В Югре начали подготовку к Всероссийской переписи населения 2020 года
Более ста тысяч рублей перевели мошенникам жители Ханты-Мансийска
В Югре участники форума «Одна планета – одно будущее!» задали вопросы космонавтам
За кражу денег из квартиры задержан уголовник из Нефтеюганска
Обь в районе Нижневартовска поднялась на один сантиметр
За минувшие выходные в Югре в шести ДТП пострадали семь человек
Заключённые Югры развивают промышленное производство округа