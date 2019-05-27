СЕГОДНЯ 08:02 2019-05-27T08:02:31+03:00

За минувшие выходные в Югре зарегистрировано 66 пожаров. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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По данным МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, с 20 по 26 мая на Югры зарегистрировано 66 пожаров. Спасены два человека и материальные ценности на сумму более 27 миллионов рублей.

Спасатели отмечают, что объектами возгораний в большинстве случаев стали дома, автомобили, бани и гаражи. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей. От огня пострадали десять автомобилей и 36 строений. 15 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах, 12 – с возгоранием сухой травы.

Пожарно-спасательные подразделения 15 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU