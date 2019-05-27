2019-05-27T07:56:33+03:00
Общество

В Пыть-Яхе женщина вынесла мимо кассы дорогие духи

Злоумышленницу задержали полицейские
Алена Кульмухаметова
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В Пыть-Яхе женщина вынесла мимо кассы дорогие духи. Фото с сайта pixabay.comВ Пыть-Яхе женщина вынесла мимо кассы дорогие духи. Фото с сайта pixabay.com
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Воровать под прицелом видеокамер не стесняются злоумышленники. Очередная кража произошла в магазине косметики города Пыть-Яхе.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Пыть-Яха возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины. Установлено, что находясь в магазине косметики и парфюмерной продукции, подозреваемая похитила духи стоимостью 4500 рублей. Сотрудниками полиции изъято похищенное и возвращено законному владельцу. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие выходные раскрыто 16 ранее зарегистрированных преступлений: девять краж, три фальшивомонетничества, два мошенничества, один случай умышленного повреждения имущества и разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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