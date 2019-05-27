СЕГОДНЯ 07:44 2019-05-27T07:45:04+03:00

В Кондинском районе автошкола с нарушением выпускала будущих водителей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура Кондинского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Кондинском учебном центре.

Выяснилось, что автошкола, оказывая услуги по обучению профессии «водитель автомобиля», организовывала предрейсовые медицинские осмотры учащихся и инструкторов по вождению в отсутствие лицензии на медицинскую деятельность.

Для устранения нарушений закона прокурор района в адрес руководства учреждения внес представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора директор автошколы привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU