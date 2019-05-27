2019-05-27T07:13:05+03:00
Общество

«Президентские игры» состоялись в Нижневартовске

Победитель отправится на соревнование в Туапсе
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
«Президентские игры» состоялись в Нижневартовске. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"«Президентские игры» состоялись в Нижневартовске. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
Изменить размер текста:

Торжественная церемония открытия III этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. состоялась 22 мая в спортивном комплексе «Олимпия» в Нижневартовске. Накануне был выбран победитель соревнований.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», в состязаниях, приняли участие команды Нижневартовска, Нефтеюганска и Сургута. Участие в соревнованиях приняли победители муниципальных этапов в своих городах. В ходе состязаний школьники выявили сильнейших в плавании, баскетболе, шашках, настольном теннисе и легкой атлетике.

Церемония награждения прошла 26 мая в физкультурно-спортивном комплексе «Юбилейный». Команде-победительнице предстоит выступить на всероссийском этапе «Президентских спортивных игр», который будут проходить в сентябре 2019 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае в городе Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чувашский праздник «Акатуй» состоялся в Сургуте
Полицейские Югры готовятся к летнему отдыху детей
Сборная Югры стала призёром национального чемпионата «Молодые профессионалы»
В Сургуте районе состоятся ночные гонки хаски
В Нижневартовске гражданин Узбекистана пытался вручить взятку полицейскому
В Когалыме начата обработка территорий от клещей и комаров
Жители Югры пойдут под суд за прописку иностранцев
В Югре состоялась VII региональная акция «Музейная Арт-маёвка»
Вартовчанин получил «строгача» за гашиш в кармане
В Югре начали подготовку к Всероссийской переписи населения 2020 года
Более ста тысяч рублей перевели мошенникам жители Ханты-Мансийска
В Югре участники форума «Одна планета – одно будущее!» задали вопросы космонавтам
За кражу денег из квартиры задержан уголовник из Нефтеюганска
Обь в районе Нижневартовска поднялась на один сантиметр
За минувшие выходные в Югре в шести ДТП пострадали семь человек
Заключённые Югры развивают промышленное производство округа