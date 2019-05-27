«Президентские игры» состоялись в Нижневартовске

СЕГОДНЯ 07:13 2019-05-27T07:13:05+03:00

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Торжественная церемония открытия III этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. состоялась 22 мая в спортивном комплексе «Олимпия» в Нижневартовске. Накануне был выбран победитель соревнований.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», в состязаниях, приняли участие команды Нижневартовска, Нефтеюганска и Сургута. Участие в соревнованиях приняли победители муниципальных этапов в своих городах. В ходе состязаний школьники выявили сильнейших в плавании, баскетболе, шашках, настольном теннисе и легкой атлетике.

Церемония награждения прошла 26 мая в физкультурно-спортивном комплексе «Юбилейный». Команде-победительнице предстоит выступить на всероссийском этапе «Президентских спортивных игр», который будут проходить в сентябре 2019 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае в городе Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU